Owlerton stage Bank Holiday greyhounds meeting - plus cards for Friday and Saturday (Aug 28 and 29)

Racegoers at Owlerton Greyhound Stadium will be able to enjoy a Bank Holiday bonanza.

The special Bank Holiday special race meeting will get underway at 2pm on Monday 28 August, with an action-packed schedule.

This is in addition to the usual Friday and Saturday meetings.

OWLERTON TONIGHT (Friday, Aug 25) - Race 1 18.39 599m Flat (A6) 1 Headford Dan; 2 Fearsome Fever; 3 Delivery Boy; 4 Sheeza Bantam; 5 Layas Girl; 6 Divine Joy

Race 2 18.56 280m Flat (D3) 1 Marinas Flyer; 2 Stepaside Curie,; 3 Longrange Pick; 3 Longrange Pick; 4 Geelo Junior; 5 Stepaside Speedo; 6 Casino Bound

Race 3 19.11 500m Flat (A8) 1 Stepaside Fifi; 2 Half Pint; 3 Stepaside Elvis; 4 Drama Star; 5 Mucky Eske; 6 Busy Rebel

Race 4 19.27 500m Flat (A3) 1 Hot Buns; 2 Aughboy; 3 Swift Ruth; 4 Flawless Flash; 5 Candlelightdream; 6 Powerful Trend

Race 5 19.43 500m Flat (A7) 1 Derryhogan Tizzy; 2 Salems Poseidon; 3 Mid Tipp Betty; 4 Roger Variance; 5 Kilvil Skylark; 6 Peekaboo Joan

Race 6 19.58 500m Flat (A3) 1 Demesne Alsas; 2 Skiproe Mick; 3 Snapoutofit; 4 Best Judgement; 5 Yahoo Ticketyboo; 6 Home Blessing

Race 7 20.14 500m Flat (A5) 1 Skip It Always; 2 Your Shout; 3 Morgans Mac; 4 Smurfing Assasin; 5 Droopys Bear; 6 Troydale Ronnie

Race 8 20.31 500m Flat (A5) 1 Marciano; 2 Jetts Legend; 3 Ragatank Lad; 4 Fearsome Monroe; 5 Sophies Spirit; 6 Shes Mas

Race 9 20.47 500m Flat (A2) 1 Tagalong Mikey; 2 Random Eddie; 3 Oakvale Curly; 4 Spitfire Pilot; 5 Debbycot Roy; 6 Swift Lyncea

Race 10 21.02 500m Flat (A5) 1 Grove Field; 2 Monamintra Jodie; 3 Peekaboo George; 4 Slaneyside Kiwi; 5 Boomtown Brave; 6 Brooklawn Loch

Race 11 21.17 500m Flat (A5) 1 Farley Boy; 2 Mucky Melody; 3 Only Change; 4 Vigorous Chuckie; 5 Cons Rocket; 6 Royston Bobby

Race 12 21.33 280m Flat (D3) 1 Face The Music; 2 All Time Great; 3 Battyford Hannah; 4 Mustang Lucky; 5 Head Iton Boris; 6 Star Power

Race 13 21.50 500m Flat (A5) 1 Rays Pride; 2 Showbiz Turbo; 3 Geelo Mirage; 4 Katies General; 5 Fast Fit Loch; 6 Stepaside Gracie

Race 14 22.07 280m Flat (D4) 1 Goulane Mystery; 2 Geelo Magic; 3 Marriage Vows; 4 Geelo Rambo; 5 Skip It Django; 6Montana Jewel

Race 15 22.23 500m Flat (A6) 1 El Sabio; 2 Snug Presley; 3 Townside Comet; 4 Geelo Cassie; 5 Paddock Razl Kay; 6 Logans Bubbly

Race 16 22.40 280m Flat (D1) 1 Lightfoot Mikel; 2 Stepaside Radebe; 3 Martys King; 4 Coney Mako; 5 Geelo Snakey; 6 Rennie Mac

TOMORROW- Race 1 19.00 500m Flat (A4) 1 Beaming Warrior; 2 Lostrigg Jack; 3 Sullane Jet; 4 Tias May; 5 VACANT; 6 Lindrick Ronnie

Race 2 19.15 500m Hurdle Handicap 1 Areo Invicta; 2 Lazy Pearl; 3 Tornaroy Torment; 4 VACANT; 5 Droopys Realm; 6 Swift Sam

Race 3 19.31 500m Flat (A4) 1 Lightfoot Girl; 2 Brazen Desire; 3 Unique Fortunata; 4 Brazen Samurai; 5 Townside Titan; 6 Fulham Fyler

Race 4 19.47 280m Flat Handicap 1 Bahamian Hope; 2 Townside Mercury; 3 Killeacle Spiral; 4 Marks Act; 5 Townside Star; 6 Townside Lara

Race 5 20.03 500mFlat (A4) 1 Clares Ransom; 2 Ramor Express; 3 Mystical Girl; 4 Lightfoot Niamh; 5 VACANT; 6 Yahoo Angela

Race 6 20.19 500m Flat (A2) 1 Haroldinio; 2 Yahoo Pearl; 3 Russelena Ronnie; 4 Off You Trot; 5 Coolboy Blitz; 6 Hittheroadjack

Race 7 20.35 Flat (A5) 1 Russanda Ranby; 2 Mardy Al; 3 Caithlins Flyer; 4 Stormy Cocojohn; 5 Jaydee; 6 Hellfire Lady

Race 8 20.51 500m Flat (A3) 1 Swift Metro; 2 Pirate Army; 3 Harton Monkey; 4 Balroe Belle; 5 Harton Hondo; 6 Drumna Frost

Race 9 21.07 500m Flat (A4) 1 Miss The Flight; 2 Ballyhall Peter; 3 Ozzy Owl; 4 Logic Reason; 5 Cooneen Maggie; 6 Headleys Shane

Race 10 21.23 500m Flat (A2) 1 Yahoo Joan; 2 Dash Away Wink; 3 Tick Tock Time; 4 Magna Motown; 5 Kranky Toni; 6 Brazen Speed

Race 11 21.39 500m Flat (A7) 1 Garryslass Swift; 2 Bahamian Sky; 3 Wicky Millie; 4 Fionns First; 5 Geneva Jazz; 6 Magnificent Hawk

Race 12 21.55 280m Flat (D3) 1 Cruz On Kane; 2 Silver Story; 3 Whinmoor Inky; 4 Cimla Cash; 5 Mars; 6 Lacken Berrie

Race 13 22.11 660m Flat Handicap 1 Rashers Legend; 2 Harton Grand; 3 Puckane Mall; 4 Truly A Blade; 5 Swift Fantasia; 6 Harton Black

Race 14 22.26 280m Flat (D2) 1 Bullfinch Mick; 2 Swift Burn; 3 Breakthenews; 4 Swift Endfield; 5 Boozed Bruce; 6 Carry On

Race 15 22.40 500m Flat (A1) 1 Joella Eske; 2 Swift Aspen; 3 Explosive Joseph; 4 Palatine Boss; 5 VACANT; 6 Harton Derwent

